台中捷運10日發生事故，興富發建設工程的車輛吊臂從高樓墜落，砸中營運軌道，列車仍向前發車，撞上吊臂，造成1死10傷。新北市議員卓冠廷表示，新北市的捷運三鶯線未來也採中運量無人駕駛系統，希望以台中事故為鑒，提早做好緊急應變SOP。

卓冠廷說，整理監視器畫面發現，12：26：50 列車駛入豐樂公園站停靠、12：27：04 吊車吊臂砸落懸在軌道上，這段時間還有旅客繼續上車，2：27：30 列車就發動離站，12：27：45 列車撞上軌道障礙物，從吊臂掉落到撞上，足足有40秒，車體是在靜止停靠後重新發車撞上。

卓冠廷質疑，這中間是否有SOP出問題、一年兩次演練不認真、停煞機制或偵測障礙系統出問題都需要徹查，不是像中捷董事長林良泰「鼓鼓掌」就算了。

針對新北市轄內的捷運環狀線、未來延到2026年通車的捷運三鶯線，卓冠廷也指出，這些捷運一樣是中運量的無人駕駛系統，也有緊急事故通報行控中心、緊急停煞作業、無司機僅有隨車員、障礙物偵測系統布建的課題，他已發函捷運局及新北捷運公司，要求提供目前環狀線規畫，及早開始三鶯線的緊急應變計畫。

卓冠廷說，不能只期待天不降禍，新北捷運應變一定要做足，絕對不能讓意外再發生。