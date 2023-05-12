心碎！一名在南科上班的女工程師，遭遇愛情詐騙男網友用感情勸說下投資虛擬貨幣，除了將自己積蓄投入，還借來進500萬資金加碼，總計投資近千萬元購買泰達幣（USDT），未料最後對方斷絕聯繫，女工程師不但存款全沒了，還負債累累崩潰心碎。

臺南1名女子，於去年12月透過IG平臺結識1名男網友，並加line互為好友，男子展開柔情攻勢，天天噓寒問暖，兩人也逐漸成為網路伴侶關係。

警方調查，今年1月開始，對方不斷介紹投資虛擬貨幣的好處，誆稱保證高獲利、穩賺不賠，慫恿女方下載MAX與MetaMask投資APP進行投資，一開始確實在幣安交易所購買到泰達幣（USDT），惟被害人係依詐騙集團指示操作持有的USDT，將原持有的USDT先從MAX轉至MetaMask後，遭詐騙集團以可領取24萬顆USDT的獎勵誘惑，再轉移至不明錢包地址(冷錢包)，使被害人踩入騙局越踩越深。

未料從今年2月至4月中，短短不到3個月時間，女方已投入新臺幣近千萬元，直至想出金時卻遭MetaMask客服人員稱有幫助他人洗錢嫌疑為由，無法提領兌現，才驚覺遭被騙了。

假交友誘投資虛擬貨幣的詐騙類型，歹徒會在社交媒體平臺如臉書、IG等，以交友軟體搭訕、交流，進而透過line等，花時間與被害人日常閒聊、培養感情，再逐漸灌輸投資穩獲利觀念，引誘民眾註冊虛擬貨幣交易平臺後，以話術誘使民眾依指示將虛擬貨幣轉至另一個錢包位址，然而前期這一系列感情鋪陳及好心投報賺錢管道的目的，都只是為了騙取錢財而已。

佳里分局分局長蘇政敏表示此類型詐欺手法，常使民眾投入虛擬貨幣投資後，畢生積蓄因而在一夕間付之一炬，提醒民眾切勿依陌生人指示操作任何有關金融帳號或投資軟體，關注165全民防騙或佳里警好讚臉書粉絲專頁，可獲最新反詐資訊。