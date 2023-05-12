秀琴在過年期間膽結石發炎，頻繁進出急診室。（秀琴提供）

前職棒選手陳致遠與藝人秀琴結婚多年，過去常是各大綜藝節目常客，也常在社群平台分享家庭生活，日前秀琴登上年代新聞《聚焦2.0》節目，談起兩人其實近年身體都接連亮紅燈，陳致遠因為飲食習慣不佳，造成痔瘡反覆發作，只要如廁後「整個馬桶都是血」，嚇壞家人。

陳致遠和秀琴是演藝圈公認的甜蜜夫妻檔，秀琴在節目中爆料老公近年的身材開始「橫向發展」，因為他的飲食習慣是餐餐大魚大肉、無肉不歡，以前當球員時因為運動量大，所以體重控制得宜，但現在轉行當教練後只需要「出一張嘴」，導致體重破百、痔瘡問題嚴重，如廁時有暗紅色血便的狀況，常常「整個馬桶都是血」；加上家中長輩陸續罹患各種癌症，令秀琴相當擔心，怕老公會是大腸癌症候選人。

而秀琴則是在過年期間頻繁進出醫院，起初是覺得胃痛了很多天，以為自己消化不良，經重重檢查後才發現是膽結石發炎，入院時一度痛到站不起來，整個肩膀、後背、胸口都在痛，令秀琴不禁大喊：「比我當年生小孩還痛。」

她最後拚命請護士幫忙打止痛針、抗生素，5天內雙手打滿30針才出院；後來秀琴在跟醫生討論後，推斷她的膽結石可能是因為作息不良造成的，因為秀琴習慣不吃早餐，加上工作需求常要快速減重，讓身體無法負荷。