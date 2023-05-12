「零負評女神」林依晨與圈外人老公林于超結婚8年，2021年迎接女兒「小小林」，未料今陸網瘋傳林依晨正在協議離婚，引起熱議；對此，林依晨經紀人周美豫稍早PO文闢謠：「人家好的很呢！」

林依晨經紀人周美豫發文否認，強調他們夫妻倆感情很好。（圖／翻攝自周美豫微博）

林依晨對私生活都相當保護，出道多年幾乎沒有傳過緋聞，2015年和圈外人林于超結婚後，亦鮮少主動分享家庭生活，未料婚姻時不時被看衰，曾被陸網造謠林于超帶嫩模回家、林依晨嫁豪門需早起給公婆請安等，作風一向低調的林依晨，2021年在微博發6點聲明「我不卑微，他也不渣」駁斥傳言，強調早餐都是婆婆做的，自己頂多一搭沒一搭的幫忙，還表示已很長一段時間都睡到自然醒；至於丈夫帶嫩模回家的傳聞，林依晨無奈地表示：「跟公婆同住是要怎麼帶嫩模回家？家裡勉強能稱得上嫩模的就只有我了，真是委屈他了。」

林依晨也否認婆家要求吃青蛙改善體質和豪門媳婦卑躬屈膝，她表示最愛喝的是青蛙下蛋，絕對不是生青蛙，也從來沒吃過，並強調自己嫁的是好門而非豪門，婆家是善良勤奮的好人家，也需要為生計兢兢業業，對她更是像親生女兒般地疼愛，「若我是家裡唯一對外發言的管道，不發一語反而讓他們蒙受了不白之冤，那我就有必要說些什麼。」

最後，林依晨表示每個人都有自己的人生課題要面對，希望大家都能對周圍人多一些善意、給多一點隱私。