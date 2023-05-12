蔡英文總統今出席「高階文官培訓飛躍方案112年訓練開訓典禮」時提到，國家進步需要公務員專業且與時俱進的治理能力，期許大家在「了解產業需求和趨勢」等四個方向，一起努力提升專業能力，讓政府部門持續進步發展。

蔡英文致詞時指出，今天出席人員不論來自中央或地方，都是公務界的優秀人才，擔負重要職務和責任。希望透過這次培訓，激發大家潛能，成為政府機關優秀治理人才。

她認為，國家要進步，需要公務員專業而且與時俱進的治理能力。今天她有四個方向，需要大家一起努力。第一是強化淨零時代的競爭力。面對全球減碳趨勢，不只是產業，公務機關更要帶頭邁向淨零轉型。今年的培訓加入了淨零碳排論壇，希望大家能將學習的收穫帶回各單位分享，讓淨零轉型更加落實。

總統指出，第二是深化數位轉型的實力。在這個數位時代，政府的治理方式也要轉型。因此，各層級公務人員的訓練都加入智慧政府和數位創新課程。我們要實現「民主典範，智慧國家」的願景。

至於第三，總統提到，是了解產業需求和趨勢。今年培訓的職務見習，結合了政府正在推動的六大核心戰略產業，也邀請業界菁英來擔任業師。希望大家多多向業界領袖請益，並且透過參訪和短期蹲點，更加了解產業的需求和趨勢。

總統表示，最後是充實自我的國際競爭力。當前全球政經局勢變動很快，要確保國家安全、維持經濟成長，就要和國際社會密切交流合作。今年的培訓除了加入國際談判和會議英語等課程，也提供學員到英國和芬蘭研習的機會。希望大家未來在臺灣、在國際接軌上，都能做出更多貢獻。