鴻海創辦人郭台銘近日狂打「政府擋疫苗」議題，更指時任總統府秘書長李大維曾在2021年6月17日打電話向他告知「這個大小姐說，你還是不要買了」，雖遭李否認但仍引發熱議。對此，知名作家苦苓強調，就算打的是BNT疫苗，也不用感謝郭台銘，並認為若捐BNT就該當總統，台積電董事長劉德音和證嚴法師比郭更夠格。

苦苓昨(11)日在臉書以「就算你打的是BNT疫苗，也不用感謝郭台銘」為題撰文分析。苦苓首先表示，打的BNT可能是台積電或慈濟捐贈的，不關郭台銘的事；就算打的BNT是「號稱」郭台銘捐贈的，也不用感謝他，因為出錢的不是他個人，該感謝的是鴻海的股東和永齡基金會。此外，也不必感謝郭主動發起購買BNT疫苗，因為最早發動買疫苗的是台積電，且沒有像郭一樣「為善非要人知」。

若是要感謝郭台銘從德國BNT原廠買到疫苗的人，苦苓認為，德國願意賣疫苗主要是為了台積電，郭只是搭順風車而已，「莫搞錯」。若認為打的疫苗就是郭台銘捐的，非要感謝他不可，苦苓則強調，若打疫苗出事，是政府要負起法律責任、政府要負責賠償、政府要解決所有問題，所以採買過程才艱辛繁複，更該感謝總統府、外交部、衛福部所有盡力促成卻被誣指為「阻擋疫苗採買」的公務人員，沒有他們的努力，誰也不可能買到BNT。

最後，苦苓直言，不管怎麼感謝郭台銘，也不用到支持他選總統，沒有理由要用台灣2300萬人的未來，去報答一個「做一點好事就來討人情」的傢伙，若僅因捐BNT就應該當總統，劉德音和證嚴法師也比郭台銘更夠格且人品更好。