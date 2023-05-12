貿協強調，近幾年因疫情，臺灣供應商與買主只能以視訊交流，今年廣邀買主來臺，主要採購品項包含熱帶水果如芒果、鳳梨、香蕉等以及冷凍水果、無添加果乾等需求。此次洽談會成功吸引國際大型買主關注臺灣水果及加工品，包括韓國前三大百貨之一具有實體商店及電商通路的現代百貨、日本最大的超市系統合作組織CGC Group、馬來西亞蔬果進口業者龍頭CHOP TONG GUAN、加拿大供應水果及加工品至知名大型超市的進口商Monco等。

根據農委會統計顯示，臺灣水果近年外銷市場分散至日本、香港、新加坡、加拿大等市場，已達9成以上，並致力推廣加工產品如冷凍釋迦、芒果乾、鳳梨乾等農產食品到生鮮果品尚無法進入的國家，讓不同市場的消費者得以品嚐臺灣水果的美味。

臺灣業者表示，上半年因雨量不足，芒果偏小，但也因此甜度佳，風味濃厚，日本市場對生鮮芒果的喜好跟需求居高不下，今年產季初期就開始熱銷。另部分業者表示，此次洽談會睽違3年實體登場，來臺買主採購意願強烈，確實增加更多貿易機會。

日本買主看準無添加果乾，對高品質水果去除水份後仍保存香氣跟口感相當驚艷，將下單5萬美元測試市場反應；韓國買主已進口臺灣芒果，因應市場需求增加，此次來臺洽談更多芒果供應商，同時也對尚未開放輸韓的臺灣楊桃及釋迦大感興趣，預估此次下單金額可達100萬美元。

加拿大、紐西蘭及澳洲買主表示生鮮芒果在當地市場一直很受歡迎，品質具競爭力，貿協也建議業者把握機會拓銷不同市場；此外，美國T商更分享，果乾消費在美國東岸除華人外，猶太裔、印度裔族群也是潛在消費者，目前當地銷售的品項主要來自東南亞，臺灣果乾品質佳，具市場潛力。

日本C商洽談冷凍釋迦、冷凍水果丁，後續在日本市場持續推廣，無籽果泥或切塊果品可融入料理或甜點，以提高消費者認知度。