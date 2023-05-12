巨大表示，受到歐美自行車市場通路庫存去化影響，加上去年同期高基期，集團首季合併營收201.2億元，年減9.6%；毛利率21.9%，主要受到折扣與產能利用率降低影響。

巨大指出，由於總體經濟因素與市場進行庫存調整，今年對自行車產業而言是挑戰的一年，歐洲偏冷的春天，讓庫存消化比預期慢。

雖然短期不利因素較多，但在e-mobility、環保、運動三大趨勢下，e-bike、中高階自行車持續帶來銷售動能，巨大仍看好中長期自行車產業發展。