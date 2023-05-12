巨大表示，受到歐美自行車市場通路庫存去化影響，加上去年同期高基期，集團首季合併營收201.2億元，年減9.6%；毛利率21.9%，主要受到折扣與產能利用率降低影響。
巨大指出，由於總體經濟因素與市場進行庫存調整，今年對自行車產業而言是挑戰的一年，歐洲偏冷的春天，讓庫存消化比預期慢。
雖然短期不利因素較多，但在e-mobility、環保、運動三大趨勢下，e-bike、中高階自行車持續帶來銷售動能，巨大仍看好中長期自行車產業發展。
自行車大廠巨大（9921）集團首季稅後純益8.36億元，年減54.1%，EPS2.13元。外資11日送暖大買超1476張，巨大今（12）日早盤股價放量續漲逾4%，最高衝到201元，成交量放大到破3600張！
巨大表示，受到歐美自行車市場通路庫存去化影響，加上去年同期高基期，集團首季合併營收201.2億元，年減9.6%；毛利率21.9%，主要受到折扣與產能利用率降低影響。
巨大指出，由於總體經濟因素與市場進行庫存調整，今年對自行車產業而言是挑戰的一年，歐洲偏冷的春天，讓庫存消化比預期慢。
雖然短期不利因素較多，但在e-mobility、環保、運動三大趨勢下，e-bike、中高階自行車持續帶來銷售動能，巨大仍看好中長期自行車產業發展。
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