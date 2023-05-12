新北捷運局、財團法人土木科技研究發展文教基金會及中國土木水利工程學會於今(12)日共同舉辦「捷運統包工程經驗分享研討會」，由本局及國內具備捷運工程經驗之顧問公司及施工廠商，說明本局在6年時間先後完工通車淡海輕軌第一期統包工程及安坑輕軌統包工程，以及三鶯線大統包工程等捷運統包的執行經驗，探討如何從制度面、合約面及執行面來精進統包契約，同時也可作為其他公共工程統包契約之參考範例。

新北捷運統包工程經驗分享會劉和然副市長致詞。（圖/新北市政府捷運局提供）

新北捷運局長李政安表示，捷運局自105年正式成立以來，在自辦工程部分，先後完成了淡海輕軌綠山線、淡海輕軌藍海線第一期及安坑輕軌等路線，目前全台最大的統包案、中運量捷運三鶯線正施工當中。而為縮短捷運計畫期程，盡早提供市民享受便捷的捷運路網，新北捷運局所有捷運工程均採用統包契約，即設計、施工併行作業，相較以往傳統標案，先設計後發包施工，能更有效的縮短工期。此外，捷運工程還必須考量都市計畫變更、用地取得等作業所需之期程，若採傳統標案執行，進場施工需待都市計畫變更且完成用地取得及細部設計後方能進行，整個計畫完工期程將冗長無期，故新北捷運局為加速計畫完工，在工程經費審議核定後，即發包統包廠商，先就無用地問題部分先行設計施工，來縮短整個計畫期程，同時凝聚市府各機關具共同目標，來加速完成都市計畫變更、用地取得或其他的各項行政工作。

今日研討會內容，邀集新北捷運各路線之專業團隊，包含台灣世曦工程顧問、中興工程顧問、亞新工程顧問，以及榮工工程、新亞建設開發、高雄捷運等股份有限公司，分別就捷運三鶯線、安坑輕軌及淡海輕軌在實際統包案例的執行，以及專業顧問、監造單位在統包工程上所扮演的角色進行簡報說明，回饋新北捷運寶貴的統包工程之施工技術與經驗，作為國內捷運交通主管機關或產業界於設計規劃、施工、維護及營運管理時參考，豐富未來捷運統包建設之經驗。(新北市政府捷運局廣告)