新竹市西大路地下道為市區往返竹科的重要道路，新竹市政府12日表示，為簡化動線、減少衝突，改善交通瓶頸，自5月16日起平日下午尖峰時間17點至19點，試辦西大路地下道汽車禁止左右轉林森路，請用路人多加注意。

新竹市西大路地下道僅有雙向各一車道，除了地下道汽、機車專用道，還有平面車道的車流行經，動線交織且複雜，導致每個方向號誌秒數分配有限，且上下班車潮方向明顯集中，尤其下午尖峰時段，園區下班車潮行經西大路與林森路口，車流量大又轉向需求高，尖峰時段形成嚴重交通瓶頸。

市府交通處指出，因右轉林森路車輛也會與機車道車流、平面車道不遵守號誌或誤看號誌的車輛，產生右轉車與直行車的衝突，進而發生交通事故，據統計2021年、2022年此路口共發生27件交通事故，又以左、右轉車與直行車側撞為大宗。

交通處指出，為改善市民長期反應的交通問題，先前於3月24日舉辦地方說明會，凝聚試辦共識，也經4月10日第3次交通改善小組會議專家學者決議，將試辦平日下午尖峰時段西大路地下道汽車禁止左右轉林森路，盼提升路口安全。

交通處也說明，由於西大路地下道與平面車道都有左、右轉的需求，交織情形嚴重影響安全，紅綠燈秒數必須分配至各個方向也影響車流紓解效率，才能提升西大路林森路口交通效率與安全，取得地方共識後，將從5月16日起平日下午17點至19點，試辦地下道汽車禁止左右轉林森路。

交通處也提醒，駕駛人行經西大路往市區方向可提前左轉南大路行駛振興陸橋，或右轉南大路經光復路往市區，如果地下道出口直行後，可改道西門街或中山路，以免受交通管制影響。