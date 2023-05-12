台中捷運豐樂公園站附近10日發生興富發建案塔吊吊臂砸落中捷車廂事件，引發全國矚目。捷運隨車人員在事發關鍵13秒的反應備受討論，更遭多位政治人物抨擊。擁有美國伊利諾大學香檳分校土木與環境工程學系博士學歷的現任財團法人鐵道技術研究及驗證中心董事、台大軌道科技研究中心教授賴勇成則直言，發生事故時，只要所有從業人員都按照該做的做，就應該「無責」。

針對中捷隨車人員在事發13秒的反應與責任問題，賴勇成昨（11）日在臉書發文表示，標準作業程序（SOP）讓從業人員執行工作時有明確的程序可以依循，可增進工作效率且確保安全，「發生事故時，只要所有從業人員都按照該做的做，就應該『無責』。」

賴勇成指出，此時SOP也可被視為從業人員的一種保護，即便事故還是發生了，這也是原系統設計在風險辨識與評估下的限制。對於未來當然可以討論精進，但是若因為發生事故，就對按照SOP執行工作的從業人員獵巫，是非常負面與錯誤的行為。

賴勇成更進一步解釋，這就像是耐震與防洪設計都有一定的標準，但在既有的標準下，還是可能發生超越設計標準的地震或洪水而造成災害，未來當然可以討論調整標準，但是對於按照當下最新標準設計基礎設施的土木工程師來說，他們都是無責的，災害發生了，也只能說是原有標準下的限制。