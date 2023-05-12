享受美食讓人心情愉悅，但是一不小心吃多了，又得擔心體重問題。美國哈佛大學一項研究指出，地中海式的飲食能對減重帶來正面影響，效果相當於每天走路4000步。這項研究刊登在《歐洲預防心臟病學雜誌》（European Journal Of Preventive Cardiology）。

英國《每日郵報》報導，美國哈佛醫學院主要的教學醫院——貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Centre）的研究指出，以蔬菜、水果、全穀類為主的「地中海式」飲食富含大量纖維，可作為天然的「燃脂劑」，幫助加速身體新陳代謝。此外，這種飲食法也能攝取較多的天然抗氧化物，可以預防體內發炎反應。

以蔬果、全穀類、堅果、魚肉等食物為主的地中海式飲食對健康有正面影響，近年來在世界各地蔚為風潮。（圖／Shutterstock）

研究以2,380位美國中年男女為對象，蒐集這些受訪者在過去一年攝取各項食物的頻率，從每月少於1份到每天超過6份不等，再依據替代健康飲食指數（AHEI）和地中海式飲食評分（MDS），來評估長期飲食的攝取狀況。

研究結果發現，以蔬果、全穀類、堅果、豆類、魚肉、優質脂肪、適量的酒與紅肉為主要飲食的受訪者，普遍擁有較強健的身體素質。透過進一步分析人體在消化和運動過程的代謝表現，研究人員更加確信，良好的飲食有助提高新陳代謝，進而增加身體的活動力並改善健康。