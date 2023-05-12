貢寮海洋音樂祭日前宣布停辦，任務由在三重、淡水的「河海音樂祭」接棒引熱議，新北市府昨宣布河海音樂祭再納貢寮海祭舞台，海祭宣告復活，但新北市議會民進黨團擔憂規模不如以往，要求侯友宜今年海祭必須「原汁原味」，侯友宜回應，活動不是去年這樣辦，今年也這樣辦，「不是這樣吃的」，原汁原味不一定進步，一定會辦得更好。

議員李余典舉經典老歌「走味的咖啡」為例，市府在各界反映下恢復海祭，但他指出，若貢寮海洋音樂祭只剩海祭主舞台，就變成走味的咖啡。

議員翁震州指出，感謝市府願意聽見民眾心聲， 經營一個品牌IP很困難，每年帶來這麼多觀光人潮，市府恢復海祭，要有原本的經費與規模，不打折也不縮水。

張維倩指出，今年河海音樂祭預算2500萬，以前光是貢寮海祭預算就要2600萬，今年2500萬元要怎麼在三重大都會公園、淡水漁人舞台與貢寮福隆海水浴場都舉辦音樂祭活動。

議員彭一書與邱婷蔚也指出，貢寮海祭除主舞台，還有最重要的開放搖滾舞台，是海祭很重要的精神，外界都擔心市府敷衍恢復一屆，最後就會消失。

侯友宜表示，他在新北13年，貢寮海洋音樂祭他去得比在場議員還多次，去年舉辦河海音樂祭，也得到獨立音樂團體支持，大都會公園也聚集十幾萬人，文化地點不一樣，感受也會不一樣， 觀旅局原本也是好意，希望讓貢寮活動轉型，但大家聲音都有聽進去，大家希望不打折辦到更好，經費是問題，但經費不是最重要，是辦好吸引更多人來才有意義。

觀旅局長楊宗珉表示，河海音樂祭本來就有預編預算，貢寮海祭大約要花1500萬，除了申請中央補助，也能透過合約條件，透過招商方式來補足，絕對會原汁原味把海祭精神搬回貢寮。

議員陳永福要侯保證「原汁原味」，並透過問卷調查了解參加者想法，侯友宜強調，辦一個活動不是去年這樣辦今年就這樣辦，「不是這樣吃的」，原汁原味不一定會進步， 不管是什麼味道，我們把它辦得更好， 也歡迎議員今年來參加。

最後民進黨團議員舉起「貢寮海洋音樂祭原汁原味」手舉牌，由於現場有國民黨議員葉元之，他的招牌口號剛好是「元之原味」，他也一起上台與綠營合影，達成難得的藍綠共識。