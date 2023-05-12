知情人士透露，府會雙方幕僚已經開始討論限制聯邦支出的方法，這也表示這場提高聯邦政府31.4兆美元債限以避免災難性違約的協商仍在持續推進，儘管速度緩慢。

此前民主共和兩黨在是否削減聯邦支出方面互不相讓，這是債限談判陷入僵局的主要原因。

白宮發言人表示，工作人員會繼續相關工作，而所有府會領袖已經同意在下周初會面。

白宮早些時候表示，拜登總統、共和黨籍眾議院議長麥卡錫、民主黨籍參議院多數黨領袖舒默、參議院共和黨領袖麥康諾和眾議院民主黨領袖傑福瑞斯的幕僚已在周三和周四會面商討提高債限問題。

眾院議長麥卡錫表示，他不認為有足夠的進展讓府會領袖重新聚在一起，而且其中一名國會成員無法出席周五的會議，「會議延期並不代表談判出現問題，但在府會領導人再度會面之前，幕僚們應該繼續協商」。

白宮則表示會議延後是正面的發展，這表示會議正在取得進展。

美國財政部長葉倫日前警告，除非提高債限，否則美國聯邦政府最快可能在6月1日用盡所有能償還債務的措施。她並表示，一旦美國倒債，國家經濟將承受巨大的打擊，而美元作為世界儲備貨幣的地位也將受到動搖。拜登下周將出發前往日本參加在當地舉行的G7峰會，在提高債務上限的最後期限到來之前，他與國會領導人都在美國的時間只剩下幾天。