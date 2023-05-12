25歲的孟羽童獲得大陸格力電器董事長董明珠的賞識，由實習生轉正成為董明珠的秘書，更被欽點為接班人，還說要將她培養成第二個董明珠。不過孟羽童11日在微博表示，她已經離開格力，自己的下一階段任務是申請研究生、繼續讀書深造。

香港01報導，格力電器回應指出，孟羽童已經離開格力電器，不在公司任職，又稱公司人員流動很正常，但未透露孟羽童離職的具體原因。目前格力旗下「明珠羽童精選」抖音號已更名為「格力明珠精選」，此前有關孟羽童的影片已刪除。

孟羽童11日在微博證實已經離開格力，她說沒有必要把它當成一個消極的事情，這只是我們人生過程的某一個階段。而自己的下一階段任務是繼續讀書，申請研究生。至於她此前發微博貼文「靠別人不如靠自己」，聲稱完全只是有感而發，學得女孩子一定要自立自強，沒有說公司的意思。

儘管孟羽童說下個生涯規畫是申請研究生，但她曾兩次在微博發文表示，工作強度太大，其中，今年4月初，她提到，「已經連續兩個月沒有完整休息的周末」；4月16日又發文稱，「工作時間超過21個小時」。上述兩貼文發布時間分別為凌晨1點和早上6點。

2021年底，格力董座董明珠在公開活動上介紹年僅22歲的孟羽童，讚許她獨立性很強、遇到挫折越挫越勇、勤于思考，還說要進一步培養她成為「第二個董明珠」，因此讓孟羽童受到大家關注，也被不少年輕人追捧。

1998年出生的孟羽童畢業於浙江大學2017級西班牙語專業本科，2021年7月，她在《初入職場的我們》節目中獲董明珠賞識，成功由實習生轉正成為董明珠秘書。

在今年4月的一場直播中，董明珠透露，孟羽童已不再擔任秘書，而是去做視頻，董明珠稱，相較當秘書，孟羽童更喜歡直播工作。