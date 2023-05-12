出席松山慈祐宮聖母聖誕大典，賴清德：慈祐宮是信仰、文化及慈善中心。（總統府提供）

副總統賴清德（左）12日在台北市長蔣萬安（右）陪同下，出席松山慈祐宮媽祖聖誕三獻禮，同祝媽祖聖誕。（鄭任南攝）

藍綠互動熱絡？蔣萬安致詞完 賴清德悄悄說「這句」他笑翻 @ChinaTimes

副總統賴清德今出席「松山慈祐宮天上聖母1064年聖誕三獻大典」，與台北市長蔣萬安「二帥（老帥、中帥）同台」；兩人在台下有說有笑，互動熱絡，賴清德全程幾乎台語致詞，蔣萬安國台語夾雜，賴清德離去時還對蔣說，「台語講得很好」，蔣萬安還靦腆笑著拍了一下賴清德後臂。

賴清德致詞時指出，今天非常榮幸參加慈祐宮天上聖母1064年聖誕三獻大典，他要代表蔡總統恭祝天上聖母聖誕千秋、神威顯赫、香火旺盛，並祈求神明保佑臺灣國泰民安、風調雨順，讓台北市四時無災、八節有慶，全體國人闔家平安。

他指出，松山慈祐宮創建於乾隆18年，開基迄今已將近270年，歷史悠久。每年廟會保境佑民，是地方上重要的文化活動。另外，慈祐宮已連續多年獲得內政部表揚為績優宗教團體，非常難得可貴。

賴清德提及，當台南發生地震時，慈祐宮董事會捐獻大筆善款，幫助台南市重建賑災、度過難關；而在日本發生311大地震時，慈祐宮也捐款幫助日本松山市的受災民眾。日後松山市特別致贈題為「慈暉遠被」的匾額，感謝媽祖的恩惠，這些均足證明慈祐宮不只是民眾的信仰中心、文化中心，也是慈善中心。

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