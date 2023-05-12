股神巴菲特出脫台積電，他在股東會上透露是因為不喜歡公司「地點」，凸顯地緣政治考量，對此，我國駐美大使蕭美琴則反駁巴菲特，稱「在台經商很安全」。國民黨立院總召曾銘宗表示，「大家會相信蕭美琴，還是巴菲特所講的話？」

曾銘宗指出，台積電是世界管理營運最好的公司之一，但地點在中華民國，區域政治上有危險，巴菲特外號是投資之神、經營之神，蕭美琴出來反駁，只是把議題鬧得更兇，誰會相信蕭美琴？他懂投資嗎？

曾銘宗表示，股票投資人最靈敏，蕭美琴是基於政治動機反駁，相信一般投資人相信巴菲特，代表國民黨團，希望這情況不要發生，我們寧願相信巴菲特講的不是真的，希望和平安全穩定。

民進黨立委趙天麟表示，台灣現在情勢看起來有很多風險，風險越高就是最安全的時候，台海和平已經成為遠至歐洲共同關心的議題，一半以上貿易量都必須經過這個空域，就必須共同維護安全。

趙天麟強調，我們的供應鏈是模範生，相較中國大陸掠奪竊取，我們建立最強韌的民主自由基礎，不管經濟或國際上，台灣都是可靠投資環境。