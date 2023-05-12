六福村狒狒脫逃不幸於桃園遭射殺，監委趙永清與紀惠容12日率農委會、桃園市政府、新竹縣政府與台北市立動物園前往六福村現場實地調查此案，上午先行於關西鎮公所舉辦會議，由於整起案件仍在調查中，監察院對會議過程保密到家。有動保團體質疑，六福村共有70多種動物，高達1000多隻，蜻蜓點水式的勘查無法全盤瞭解、解決六福村的飼養管理問題。

動保團體鳥語獸躍調查員林婷憶指出，動保團體歷經5次的田野調查，整理出六福村經營管理、飼養環境的5大缺失，籲請監察委員勘查時應重視其他動物福利問題，不應僅針對狒狒逃逸問題，卻對其他飽受心理、生理折磨的動物視而不見。

動保團體鳥語獸躍盤點六福村5大缺失包括：六福莊生態度假旅館白犀牛圈養空間過於狹小、猛獸區違反動物自然習性導致老虎自相殘殺、10年死了8隻長頸鹿，僅存1隻「珍妮」環境未改善、草食動物區以及狒狒區內舍遮蔽嚴重不足、美國大西部禽鳥表演後場環境無法滿足習性，水禽關後場無水池。

動保團體鳥語獸躍指出，過去六福村防逃措施漏洞百出、圈養管理存在諸多缺失的情形下 卻能輕鬆取得動物展演許可證。新竹縣政府本應負起監督六福村等動物展演場所，卻在邀請專家參與會勘後放任六福村漠視專家、學者的具體改善建議，漠視動物持續飽受生理、心理上的虐待。

動保團體已於5月9日透過監察院陳情系統寄出陳情信，懇請監察委員莫讓動物枉死的悲劇一再重演，除了勘查狒狒防逃措施，更應關注六福村全體動物的動物福利。

此次監委率團前往六福村現場實地調查保育類野生動物東非狒狒遭圍捕槍傷不治案，上午先行於關西鎮公所舉辦閉門會議，預計下午再行前往六福村現勘。監察院調查專員指出，由於整起案件仍在地檢署調查中，會議過程不對外開放，內容也保密。