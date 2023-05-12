美國國防部長奧斯汀今天表示，訓練烏克蘭軍隊所需的M1戰車已略提前運抵德國，將在2到3週後投入培訓。參議員葛蘭姆認為中國正仔細關注俄烏戰事，並納入是否侵台的決策考量。

美聯社報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）向聯邦參議院撥款委員會國防小組表示，美國已將「一些戰車轉移至戰區」以利烏克蘭人展開訓練。奧斯汀說，等到預計10週的訓練完成，正為烏軍打造的艾布蘭（Abrams）戰車將可就位。

美國一名官員表示，訓練烏軍所需的31輛M1A1艾布蘭戰車已於上週末運抵德國不來梅港（Bremerhaven），將在下週初送到格拉芬韋赫（Grafenwoehr）基地，這比上個月歐洲和其他軍事領袖會商的需求時程提前了數週。

在今天的聽證會上，緬因州共和黨籍參議員柯林斯（Susan Collins）要求國防部迅速將戰車交給烏軍並投入戰場。

奧斯汀對此表示：「我們正盡一切可能加速戰車交付，預計是在初秋。」

柯林斯和其他人指出烏克蘭戰事緊迫，她請奧斯汀和參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）直言不諱地談論烏克蘭的需求。柯林斯說：「至關重要的是，政府須及時提供烏克蘭捍衛和奪回主權領土所需的支援。」

「如果烏克蘭人在財政年度結束前尋求更多援助，希望政府不要拖到最後一刻。」

南卡羅來納州的共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsay Graham）提到俄烏戰事更廣泛的影響，針對俄羅斯勝利對中國產生的衝擊，以及中國是否會因此考慮攻取台灣，請密利回答他的問題。

密利表示，「我認為中國正非常仔細地關注俄烏戰事」，如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）獲勝，「中國將可獲得某些經驗」。

密利指出：「這可能不是唯一具決定性的考量，但我認為中國將把這納入是否攻取台灣的決策過程，所以我覺得烏克蘭戰事的結果就更廣泛的議題而言至關重要，不僅是只有烏克蘭而已。」