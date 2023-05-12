身兼特斯拉（Tesla）與推特（Twitter）執行長的馬斯克表示已為推特覓妥新執行長。知情人士稱馬斯克洽談的對象是美國國家廣播環球集團高層主管雅克里諾。

馬斯克（Elon Musk）今天推文稱已為推特找到新執行長，而且「她」大約6週後就會上任，還說自己角色「將轉成執行主席（exec chair）兼技術長（CTO），負責監督產品、軟體和系統操作者」。

「紐約時報」引述知情人士指出，馬斯克與美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）負責全球廣告業務與拓展夥伴關係的高層雅克里諾（Linda Yaccarino）間洽談已近尾聲，此前兩人已討論好幾週，上月雅克里諾於邁阿密一場廣告活動還在台上訪問馬斯克。

紐時認為，去年以440億美元買下推特的馬斯克就算交出執行長一職也不會放鬆對推特經營。他買下推特後將公司7500名員工大砍75%，換上自己屬意的領導階層並調整推特的風格與策略；他還將推特私人化，代表他不必向公眾披露公司資訊。

紐時稱新任執行長將接下燙手山芋。推特最賴以維生的廣告收益下滑，還有因賣給馬斯克而每年需支付約15億美元的債務。馬斯克3月在一場與投資人的大會說，推特經歷50%的廣告收入萎縮，他買下沒幾個月公司已瀕臨破產。

不過上月接受英國廣播公司（BBC）訪問時，馬斯克說推特大部分廣告客戶已回籠。

據2名推特內部員工表示，他們在馬斯克今天的推文之前完全沒收到任何消息。

馬斯克之前也曾卸下其他旗下公司裡的領導職務。像在太空探索科技公司SpaceX，他就把公司大致交給蕭特威爾（Gwynne Shotwell），由後者擔任總裁兼執行長，馬斯克得以更有餘裕專注於工程和產品決策，並在自己各個公司間走動。

「華盛頓郵報」指出，去年做出禁止推特用戶登載導向其他社媒網站連結的爭議性決定挨轟後，馬斯克同意只要找到「夠笨的人願意接手」，就交出執行長一職。

根據雅克里諾線上的個人履歷，她在美國國家廣播環球集團現職要督導2000名員工，約與未來接手推特後要管的員工規模相當。目前她負責督導美廣串流服務Peacock的貨幣化策略，她的團隊還創造超過1000億美元廣告銷售額，與蘋果、Snapchat、BuzzFeed和 YouTube等都建有合作夥伴關係。