五星閃耀計畫從民國100年布局，以三環三線捷運為基礎，蓄勢待發做好反轉軸線準備，其中台北港是極具潛力的最後一塊拼圖，將被布局為產業、娛樂皆備的水岸地區，目前開發率僅達2成，卻吸引不少產業趨之若鶩。全坤建設以50年品牌深耕房產一條龍服務，本次大舉推出「全坤家宜」，2房僅要3字頭，預計2023年底完工交屋。

「全坤家宜」坐落於八里台北港，主推24坪2房，一層3部電梯，3字頭親民房價，含車位竟千萬有找，未開案便成為房市新寵。 現場專案指出，賞屋人士有4成屬於家庭2代在地客，以其地段觀光娛樂性和新產業工作為考量點，另外6成屬置產、退休及養老族群的區域客，皆因認同區域生活機能和娛樂性，都非常看好台北港的發展潛力。

台北港於2000年開始建設，以填海造陸的方式拓展腹地，同時作為基隆港淤積嚴重後的備選方案。政府更於2022年挹注381億，欲強化台灣7大港口規模，其中台北港將成為國際進出口不可取代的地位。

八里未來將完型離岸風電、跨境物流等產業定位區，例如新竹物流和輝達玻璃廠商紛紛簽約進駐，預計至少可創造600個工作機會；世紀集團亦於台北港承租21公頃的土地，興建「離岸風電」基地，同時帶來300個工作崗位。

台北港享受台61線和64線的優勢，成為海陸空兼具的黃金地段，其中鮮為人知的「八里小三通」航道更是令人驚豔，麗娜號往返台北港與中國平潭僅要3小時，再加上平潭公鐵兩用大橋的落成，更拉近台灣到福建的洽公距離。

(圖/業者提供)

「全坤家宜」生活機能優秀，南港一路至頂罟公園擁有成熟市區，各式商家林立，包含藥妝店、全聯、藥局、超商、診所及活動中心等，生活娛樂採買無虞；另外，開車8分鐘可抵達觀海大道與左岸公園，附近還有喜來登酒店，讓整個八里生活步調愜意舒適。

(圖/業者提供)

(圖/業者提供)

全坤建設以50年品牌深耕房產一條龍服務，擁有豐富合建與政府合作之經驗，良好口碑深植人心，且一年只專注於300戶，重質不重量，相當重視售後服務與住戶心態。

全坤建設通常指派建設公司襄理直接與住戶簽約，謹慎面對所有住戶，當新建案完工後，公司內部會先自主驗屋，通過後才開放客戶觀覽；同時擁有強大後勤經營Line線上客服，由物業管理指派管委會，並保證交屋後5年免費屋況勘驗。新住戶更不用擔心交屋後紛亂的文書資料，全坤建設撰寫120頁的交屋手冊全攻略，一本書詳細記載瓦斯說明、電子鎖說明、室內使用說明、房屋稅、地價稅及過戶辦法等。

「全坤家宜」作為全坤建設於八里台北港的全新推案，在品牌商譽、地段機能、補漲趨勢及發展優勢面面俱到，興建地上15層與地下3層，僅有149戶住家，還請賞屋者及鋒而試。