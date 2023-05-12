Yu Darvish, Nasty 81mph Slider...and Sword. ⚔️ pic.twitter.com/1jHZKRlfuw — Rob Friedman (@PitchingNinja) May 11, 2023

自WBC（世界棒球經典賽）回歸後調整不及導致本季首場先發延遲，教士強投達比修有仍維持水準內成績，今（12日）客場先發登板面對雙城，達比修有繳出6局失2分的優質先發內容，但卻在用球數仍不算太多的情況下退場，似乎有傷勢疑慮，達比修有則在賽後出面透露自己手肘外側有些緊繃，並不是什麼大問題。

達比修有2局下出現危機，遭雙城攻佔滿壘，隨後投出保送丟1分，接著連飆2次三振結束半局，4局下達比修有遭到法默（Kyle Farmer）陽春全壘打痛擊，教士再次被追平，談到該球，達比修表示，「2出局後被擊出全壘打太可惜了，這是最讓我懊悔的一球。」

教士靠著歐多爾（Rougned Odor ）陽春彈重新取得超前，達比修有5、6兩局都送出三上三下，不過在進入第7局前的投球熱身中，教士總教練馬文（Bob Melvin）主動走向投手丘，決定只把投了80球的達比修有提前換下場休息，教士則在7局下遭到雙城攻下3分逆轉，達比修有本季第3勝也泡湯。

談到提前退場的情況，達比修有表示這是自己長久以來的老毛病，「我的手肘外側有些緊繃，這完全不是受傷，是我投球的方式造成的，自從2018年我的手肘受傷後，時常出現緊繃的狀況，但這沒有問題，因為球速也還出得來。」