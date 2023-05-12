經濟部12日上午在大台南會展中心舉辦「產業及中小企業升級轉型措施聯合說明會」，經濟部長王美花到場說明經濟部規畫及政策。王美花說，台灣過去幾年經濟好，稅收比預期多，除普發6000元，政府把這些多出來的稅收用在中小企業身上，讓中小企業體質更強健。

經濟部工業局今天在台南舉辦全台第3場「產業及中小企業升級轉型措施聯合說明會」，台南市長黃偉哲也出席。主辦單位指出，原有700多名業者報名，結果現場湧入900多人，場面熱絡，現場除針對政府措施說明外，場外也設有單一窗口服務業者。

王美花表示，台灣過去幾年經濟非常好，世界各國受疫情及國際通膨影響，經濟衰退，但台灣受益於創新、電子及半導體產業，出口暢旺，稅收比財政部預估多出非常多，所以，政府普發新台幣6000元，另稅收還有幾千億元，政府就思考如何面對今年以來國際情勢。

她說，經濟部負責照顧產業包括工業和服務業，尤其今年面臨全球訂單下滑，國際情勢低迷，因此，思考如何利用這段時間幫助中小企業升級，體質變得更強健；蔡英文總統及行政院長陳建仁也說，稅收一定要用在中小企業身上。

「製程減碳今天不做，明天會後悔！」王美花說，全球都關心如何減碳，台灣廠商若欲智慧化和減碳，都有專家輔導及補助，尤其國際都在比拚廠商有無減碳，台灣是出口產業為主，國際大廠要求同步減碳，不做不行了。

王美花說，商圈、街區、店家、夜市及菜市場等服務業此次也都在經濟部協助範圍。她表示，台灣內需景氣很好，疫後每個國家都在拚觀光，台灣也要做到食衣住行各面向讓人覺得來台灣很好、有特色。她也特別提到台南，每個人來到台南都想到吃，是台南一大特色。

她也提到，截至目前申請貸款案件數逾6800件，申請貸款金額已達1300多億元，申請經銀行審核通過後，經濟部就會提供利息補貼。