迎戰2024總統大選，民進黨總統參選人賴清德團隊陸續補強陣容，外傳新北市議員戴瑋姍、台北市議員趙怡翔，與前台中市議員陳世凱也將入列；對此，民進黨立委趙天麟表示，這些都是青壯世代第一流的強棒。

民進黨發言人林楚茵表示，曝光的發言名單都是優秀年輕的中間世代，加入團隊是很好的選擇，但是否成為賴清德副總統發言人，要由總幹事來宣布，但可以確定這3人都有亮點，能為民進黨和總統候選人來發聲。

趙天麟指出，不管是戴瑋姍、張志豪或是趙怡翔，加上郭雅慧從媒體出身，每位都是兼具內政和外交整個世代平衡。

另外，賴清德新開YouTube頻道，昨推出第二集，有網友問，可否穿一些「不正式」的衣服來拍短影片，與年輕人拉近距離；對此，趙天麟建議，賴清德可以去高雄請教市長陳其邁，陳過去是偶包最重的政治人物，經過2018洗禮蛻變為暖男，跟年輕人零距離，賴清德不介意可以到高雄多走走，跟其邁多聊聊，解除偶包過程可以給賴副總統很大啟發。

林楚茵表示，賴清德擔任公職出席正式場合比較多，會穿西裝打領帶變成禮貌，私底下也跟我們一般民眾一樣，會有輕鬆的打扮，建議他下次可以穿運動褲提升國民運動的推廣。