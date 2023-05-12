受業績亮麗激勵，山富昨（11）日鄰近午盤在買盤敲進下放量直攻漲停價65.1元至收盤，今（12）日開高後續放量飆升至漲停73.7元，領漲觀光類股、創去年9月底以來逾7月高點。

山富2023年首季合併營收7.41億元，季增達1.34倍、年增達10.43倍，登近13季高點。營業利益0.68億元，終止連8季虧損、衝上歷史新高。配合業外維持收益挹注，使稅後淨利0.72億元、每股盈餘達2.02元，終止連8季虧損、改寫歷史新高。

山富近3年營運因疫情而陷入虧損，2022年合併營收5.59億元、年增達1.77倍，營業虧損0.62億元、虧損年減30.65％。惟因補助減少使業外收益年減達93.63％，使稅後虧損0.64億元、虧損反年增22.82％，為僅次於2016年虧損0.72億元的歷史次低，每股虧損1.99元。

不過，隨著去年10月中國境開放、出境旅遊團禁令解除，山富去年第四季營運已顯著回升，今年首季不僅終止連8季虧損、更出現報復性反彈，獲利除改寫單季新高，更已超越2017～2019年全年獲利0.62億元、0.32億元、0.57億元紀錄，創2015年全年1.11億元以來高點。

由於長程線直航歐洲及日韓東南亞航點受穩固前期客戶支持，系列的團體行程及獎勵旅遊招待團及國旅持續暢旺，山富4月自結合併營收3.32億元，月增達18.45％、年增達16.5倍，創近39月高點。累計前4月合併營收10.85億元、年增達11.88倍，創近4年同期高點。

山富表示，在目前的團隊基礎下，營運現況超過國際航班與航空運能恢復速度，預期隨著航空運能逐漸恢復、公司團隊編制擴大，將有足夠人力全力搶攻民眾出遊和企業獎勵旅遊商機，下半年營運動能可望持續轉強。法人則看好山富今年獲利可望改寫新高。