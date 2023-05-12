日盛目標收益組合基金研究團隊表示，目前偏高的利率、信貸緊縮以及通膨數據將導致市場處於不確定氛圍，同時美國債務上限問題躍上檯面，短線投資人資金布局，多朝向具有避險與防禦地位的公債、收益較佳的信用債券資產，以及財報表現優於預期的產業個股。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，鑒於全球央行升息周期即將結束，接下來的經濟衰退及降息議題將使股市波動增加，因此仍看好債券型基金、尤其資金流入債券型基金之需求提升，對於後市將持續將關注點鎖定在非投資等級債券與投資等級債券基金。