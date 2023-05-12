日盛目標收益組合基金研究團隊表示，目前偏高的利率、信貸緊縮以及通膨數據將導致市場處於不確定氛圍，同時美國債務上限問題躍上檯面，短線投資人資金布局，多朝向具有避險與防禦地位的公債、收益較佳的信用債券資產，以及財報表現優於預期的產業個股。
日盛目標收益組合基金研究團隊指出，鑒於全球央行升息周期即將結束，接下來的經濟衰退及降息議題將使股市波動增加，因此仍看好債券型基金、尤其資金流入債券型基金之需求提升，對於後市將持續將關注點鎖定在非投資等級債券與投資等級債券基金。
儘管近期美國服務業強勁表現，讓經濟看起來相對有彈性，然而緊縮貨幣政策導致的問題不斷出現，包括房地產價格下跌、銀行貸款放緩、違約增加、企業盈利增長疲軟以及失業的早期經濟衰退跡象。關鍵在於勞動市場是否能明確放緩、以降低通膨壓力，但短期似乎未有明確方向。在波動時間尋求收益，建議以組合平衡型基金為配置核心，順應市場景氣循環，掌握投資機會。
日盛目標收益組合基金研究團隊表示，目前偏高的利率、信貸緊縮以及通膨數據將導致市場處於不確定氛圍，同時美國債務上限問題躍上檯面，短線投資人資金布局，多朝向具有避險與防禦地位的公債、收益較佳的信用債券資產，以及財報表現優於預期的產業個股。
日盛目標收益組合基金研究團隊指出，鑒於全球央行升息周期即將結束，接下來的經濟衰退及降息議題將使股市波動增加，因此仍看好債券型基金、尤其資金流入債券型基金之需求提升，對於後市將持續將關注點鎖定在非投資等級債券與投資等級債券基金。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。