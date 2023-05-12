國籍航空的女性空服員制服僅設計裙子而沒有褲裝，桃園市空服員職業工會指出，政府自豪台灣的性平表現亞洲第1、全球第7，也早在2014年修改強制女警穿裙子的規定，但國籍航空對空服員的要求卻維持老派的裙裝、高跟鞋，連髮色、指甲油都會被關切，呼籲業者廢除不合時宜的服裝儀容規定，落實性別平權。

國際間越來越多航空公司推動性別平權和自由，英國航空、維珍航空、冰島航空、香港快運等，逐漸提供更多元化的制服選擇，尊重多元化的性別認同和性別氣質表現。空服員工會表示，日本對性別的刻板印象更嚴重，但連日本的航空公司都開始開放女空服員穿褲裝，台灣業者的服儀規定落後國際，更有違反《性別工作平等法》之嫌。

空服員工會常務理事李瀅表示，空服員在受安全訓練時，例如開關艙門、跳滑水道、救生艇等，均是穿著褲裝工作服，代表航空公司心裡也知道，褲裝在緊急情況時才是更安全的。而在起飛前的宣導影片，也會提醒旅客逃生時脫掉高跟鞋，但高跟鞋卻是空姐必備，除非有身體不適才能換穿平底鞋。

李瀅說，國籍航空公司還會限制彩妝、口紅、指甲油、髮色等，導致女性空服員在勤前準備時，要比男性空服員花上更多時間，變相壓縮休息時間，還會增加自費購買化妝品的額外開銷。以上多項服儀規定，都是強烈物化女性和不尊重多元性別認同、性別氣質表現的行為。

空服員工會也點名長榮航空對懷孕的空服員不友善，暫時轉任地勤後會被扣除既有的職務津貼，還對升遷不利，已有數10位空服員因此正在與公司打官司。

長榮航空回應，員工制服設計除考量公司整體形象及企業識別外，也參考客艙組員工作環境及需求，設計出一套符合國際禮儀且兼具上機服勤便利性的制服。

長榮強調，公司內部相關規定未區隔適用對象，僅要求「客艙組員於服勤時間內應一律穿戴公司所製發之制服及配件，化妝及髮飾等亦應符合規定。」此為一般儀容要求，即使就男、女客艙組員服裝儀容有所規定，亦屬全體客艙組員所一律遵守，此為本公司對員工一定程度之指揮管理必要之限制，所有性別皆然，與性別歧視無涉。

另外，長榮說明對於懷孕的客艙組員皆會尊重個人意願，依其申請安排從事地面勤務或妊娠留職停薪，產後若有撫育子女的需求，亦會依其申請安排育嬰留職停薪，相關作業皆依法辦理。