5月6日後進入立夏節氣，命理師柯伯成此前就曾提醒生肖屬豬的人要特別注意車關，對於這類天降橫禍的車關該如何避？柯伯成指出，平時可透過布施移轉橫禍，而捐血是最常見的方式。

柯伯成在臉書粉專發文指出，立夏節氣會一直持續到本月21日的小滿為止，其中生肖屬豬者要特別注意車關，無論是騎車或是開車，必須時刻保持警覺，但難防的是外在的變動因素，即便自己不騎車、不開車，也可能遭遇車關，這就是屬於橫禍的一種。

對此，柯伯成表示，可以透過「捐血」破除車關，利用布施福德之力，轉移或是避免橫禍上身，而這種布施應平時就養成習慣，例如每年固定捐血，利人利己，又能趨吉避凶。

柯柏成提醒，立夏之後，因為進入農曆的巳、午月，屬豬的人除了要注意車關，跟上司老闆之間的衝突也會增多。至於屬鼠者會有桃花運，但多半是爛桃花居多，因此要細心觀察對象。屬龍者財運不錯，大筆訂單的成交機率提升，工作上只要多加努力，都能獲得同等回報。