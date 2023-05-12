中職傳奇洋將、現為富邦悍將海外球探的羅力近日推出個人自傳，書中闡述自己的棒球路，也自曝2020年當時富邦以些微之差沒能打進季後賽，時任總教練洪一中在賽後集合全隊並咎責於羅力，此事引發外界熱議，對此富邦球團也做出回應。

羅力的自傳《完美落幕：十年一見的傳奇，羅力的棒球之路》是台灣第一本洋將自傳，已在本月10日上市，其中關於中職生涯篇章最吸引球迷關注，揭露許多不為人知的幕後故事，包含歷任共事過的總教練，其中與洪總的相處更成為爆點，在網路上引發熱議。

羅力在書中寫道，直言不認同洪一中在春訓時的份量，形容是以訓練田徑隊的方式在帶棒球隊，此外，2020年羅力繳出6勝11敗、自責分率5.00生涯最差成績，該年富邦也以1勝之差未能挺進總冠軍戰，賽後洪總集合全隊，並將球季失利責任歸咎於他，甚至想把他交易出去，但他也將這起事件轉換為鬥志，希望能用場上成績證明自己身手。

對於這起事件，富邦球團回應，「關於羅力於自傳中所述內容，為選手表達其感受及個人意見，球團予以尊重。」現年38歲的羅力去年取得本土球員資格，但卻在季中突然拋出引退震撼彈，高掛球衣後他也轉任球團國際球探，為球隊尋覓好手。