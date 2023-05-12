鴻海創辦人郭台銘10日晚間夜會民眾黨主席柯文哲，引發「郭柯配」聯想。柯文哲今天上午受訪證實，郭台銘10日晚間10點到他家，他也不能拒絕，他告訴郭台銘，都不知道比賽規則，還去跟人家參加比賽，而當天已經很晚，什麼XX配、立委，都沒有談到。

柯文哲今天早上參加國際蔬食節會開幕儀式，會前接受媒體聯訪。對於10日與郭台銘會面，柯表示，自己知道郭台銘最近都有到處在請益，郭說晚上10點要到他家來，他也不能拒絕，就讓郭台銘來。

媒體追問郭是臨時前往？柯補充，不是，沒有臨時來，他跟郭台銘傳簡訊，郭會希望哪一天來拜訪，他向郭表示行程排到10點了，所以只好10點以後見面。

針對兩人談話內容，柯文哲表示，其實因為很晚了所以也沒有談什麼太多事情，主要是當然交換一些意見，他還問郭台銘說，國民黨徵召到底比賽規則是什麼？「你（郭台銘）都不知道比賽規則，還去跟人家參加比賽，到時候結果出來你們要怎麼決定？」大概就談了這些，因為很晚了，所以談不到半個鐘頭就離開了。

對於有無談到立委選舉，柯表示，沒有，那天因為很晚了，郭台銘大概只是表達一個善意，所以沒有特別再講什麼。是否談郭柯合議題？柯回應，自己對郭說，「你們自己會出線、不出線都不知道了」，所以這些什麼XX配、什麼立委，什麼都沒有談到。

針對郭台銘是否談到自己對國民黨的憂心，柯文哲表示，郭台銘說會盡量去爭取國民黨支持，他告訴郭，比賽規則都不知道，還跟人家參加比賽。

是否有談到如果最後出線的不是郭台銘會怎麼辦？柯文哲低調表示，「我沒有辦法替他回答」，談話內容可以簡單講，10分鐘也可以講很多話，不需要把每一句都原文轉播，不需要啦。

至於若郭沒出線，會找郭合作進行下一步？柯文哲說，他跟郭本來就認識，特別是當時為了新竹市長高虹安的事情，也有私底下談過幾次，「當然我們是爭取所有的支持」，他的態度是，人家問、人家要來找我們，「我們不會拒絕人家」。