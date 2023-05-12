立法院今三讀通過《文化創意產業發展法》部分條文，將藝文表演票券加價轉售，及以不正當方式取得票券，按票券張數，處票面金額或定價10倍到50倍罰鍰，以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦及相關設備（外掛程式、掃票機器人）購買票券，處3年以下有期徒刑或併科300萬以下罰金。

為遏止長期以來黃牛猖獗的現象，藉由明確定義與罰則，回歸合理公平市場機制，三讀條文，轉售時只要「超過票面金額或定價販售者」都算黃牛，而且沒成交也會開罰。

民進黨立委范雲指出，修改文創法只是解決黃牛票問題的第一步，未來將持續監督文化部，從源頭改善問題，包括鼓勵業者大型活動採取實名制、建立官方合法二手票券平台、提供方便順暢的檢舉管道與獎勵機制，真正保障藝文產業消費者權益。

民進黨立委吳思瑤也主張，研議制定「黃牛防制專法」，再擴大融合現行《鐵路法》《社維法》，應修尚未修的《運動產業發展條例》《醫療法》，將交通、藝文、運動產業、醫療甚至更多新興黃牛犯行類別，整合跨部會所有政策工具，強化查緝作為，打擊黃牛才更有力。