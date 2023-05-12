連勝文3姐弟上午赴西安清涼寺祭拜曾祖母沈璈，過程莊嚴肅穆。（相片提供／連戰辦公室）

連勝文3姐弟赴清涼寺參拜，祈福兩岸和平。（相片提供／連戰辦公室）

連勝文3姐弟赴清涼寺參拜，祈福兩岸和平。（相片提供／連戰辦公室）

連勝文3姐弟赴清涼寺參拜，受寺方人員熱情接待。（相片提供／連戰辦公室）

連勝武4月7日赴大陸瀋陽「顯陽園」掃墓，憑弔曾外祖父母。（相片提供／連戰辦公室）

連勝武4月7日赴大陸瀋陽「顯陽園」掃墓，憑弔曾外祖父母。（相片提供／連戰辦公室）

連勝武4月7日赴大陸瀋陽「顯陽園」掃墓，憑弔曾外祖父母。（相片提供／連戰辦公室）

國民黨副主席連勝文3姐弟赴大陸祭祖，上午到西安清涼寺掃墓，代表連家祭拜曾祖母沈璈，過程莊嚴肅穆，隨後轉清涼寺參拜，祈福兩岸和平。據悉，除了連勝文3姐弟西安祭祖行，連家次子連勝武也在4月上旬赴大陸瀋陽「顯陽園」祭拜曾外祖父母。

連勝文的曾祖父連雅堂長眠於新北市泰山，曾祖母沈璈則安葬於陝西西安清涼寺。自2005年4月時任國民黨主席的連戰赴大陸進行「和平之旅」後，連氏家族每年都會由連氏兄弟姊妹輪流前往西安掃墓，過去4年因受疫情影響，無法前行，因此這次在大陸解封後即由連勝文、連惠心及連勝武3姐弟代表家族赴西安祭祖。

據指出，連家今年祭祖分成兩路，上月7日，前總統馬英九結束歷時12天、走訪5座城市的大陸祭祖交流之行當天，連勝武即低調出發赴大陸東北3天，代表連家赴遼寧省瀋陽市的「顯陽園」祭拜曾外祖父母。

本月10日，連家再由連勝文等姐弟3人赴陝西省西安市清涼寺祭拜曾祖母。由於連勝文是國民黨現任副主席，連勝文也將此行告知黨主席朱立倫，且為避免被綠營作文章、渲染成「密訪大陸」，才主動對外簡單公布連家3姐弟將赴大陸祭祖。

據指出，連家安排祭祖相當低調，更不希望被政治化，赴陸期間特別避開具敏感性的地點，僅安排10日先抵達上海，11日中午轉赴西安準備掃墓。不過國台辦主任宋濤11日下午仍趕赴西安會見連勝文一行人，代表中共中央總書記習近平轉達對連戰的問候，並設晚宴接待。

今天上午，連勝文姐弟到清涼寺的曾祖母墓前祭拜、憑弔，過程非常莊嚴肅穆；隨後姐弟3人也到清涼寺參拜，受寺方人員熱情接待，連勝文參拜時特地祈福兩岸永保和平、人民遠離戰火。陝西省委書記趙一德也在今天中午會見連勝文姐弟，並設宴接待，慰勞舟車勞頓。

趙一德表示，非常歡迎連勝文副主席 一行來到西安，他對於其父親連主席對兩岸和平、中華民族的巨大貢獻相當感佩，也表示陝西不斷地發展進步，下星期五國峰會就要在西安召開。

連戰1936年在西安出生後，由祖母沈璈（字少雲）帶大並教他講台語，直到1944年因父親連震東職務調動而遷往重慶，1946年隨母親趙蘭坤搭船到台灣。2005年4月連戰首度赴陸「和平之旅」，除締造歷史性的「連胡（胡錦濤）會」，也帶家人赴西安尋根，首度到清涼寺旁的「沈太夫人之墓」祭祖，場面悲愴。

此外，連戰之母趙蘭坤是瀋陽人，原就讀燕京大學，1931年九一八事變成為流亡學生，此後再未回到東北。2005年10月連戰曾奉母命首次到瀋陽祭祖掃墓，當時的遼寧省委書記（後接任國務院總理）李克強會見時說，「連戰先生的母親是我們瀋陽人，是我們遼寧人，因此，我們對連戰先生更多了一種親近感。」連戰當時也說，「我身體裡有一半是東北人的血」。

2007年瀋陽官方以連戰捐款及提議，把連戰外祖父母原已毀壞的墳地興建成紀念公園，以其外祖父趙顯陽之名命名「顯陽園」，並邀請連戰以國民黨榮譽主席身分，帶家人參加開幕式，如今「顯陽園」已成當地民眾重要的休憩空間。