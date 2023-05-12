女輔導長登SWAG吐轉行心聲 喊「開創自己時代」曝尺度規劃。（影片／中時新聞網娛樂Youtube）

前陸軍八軍團輔導長「內內」，和男友在營區自拍性愛片遭流出，兩人都被記過汰除，如今轉換跑道加入成人平台SWAG，薪資比在國軍當中尉高出5倍，日前接受《中時新聞網》訪問，除了透露轉換跑道的心路歷程，也還原事件始末。

內內表示被軍中學長告知，才知道兩年前拍的性愛片遭瘋傳，接著就被媒體大肆報導，當時長官第一時間的反應，並非斥責她與男友，而是如何在外界輿論下，將兩人徹底保護好，她強調影片是遭外流，並不需要感到害怕，也不需要跟這些人低頭，畢竟做錯事就要承擔後果，當下也做好被懲處的心理準備，「一定就是退伍，沒有其他選擇」，至於家人知道她得承擔輿論壓力，並未針對此事多做評論。

內內透露成人平台SWAG三月開始跟她聯繫，起初以為是詐騙集團，並未多予理會，不過輾轉得知很多人拿此影片來營利，加上營區兩位同性同袍影片遭外流，因此更想分享心路歷程，才決定與SWAG合作，至於被問及想拍哪種類型影片？她表示還在規劃中，目前先以經營好為目標，並表示想要以「受害者」身分出發，抱持正面態度應對此事，期盼開創屬於自己的時代。

對於被問及若沒發生此事，是否會繼續軍旅生涯?內內表示會有所考慮，畢竟目前部隊生活並非相當輕鬆，加上台海情勢緊繃，都是考慮是否繼續從軍的因素。

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