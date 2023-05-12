疫情趨緩解封後，台灣人紛紛出國旅遊，其中日本是許多人的首選國家，不過有人發現，來台灣旅遊的日本遊客卻不多；對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫無奈表示「日本人沒有錢了」，造成經濟低迷的原因有3個，包括少子高齡化、平均主義及產業空洞化；他呼籲台灣參考，「當作前車之鑒」。

矢板明夫在臉書發文指出，和30年前比起來，日本上班族平均年收入和退休金沒有提高，反而降了不少；但是消費稅漲了3倍，各種社會保險翻了2倍，物價也漲不少。

矢板明夫直言，這幾年回日本，都會有一個感想，就是「日本人沒有錢了」。最近有些朋友問他，疫情過去以後，很多台灣人都去日本，為什麼來台灣的日本客人卻不多？「其實道理也是一樣的，日圓貶值，日本人的荷包縮水了。」

矢板明夫認為，日本經濟之所以低迷，主要有3個原因：少子高齡化、平均主義和產業空洞化。他說，「少子高齡化」是台灣、韓國、香港等周邊國家和地區共同的課題，但日本來得最早，少子化使創造價值的人越來越少；高齡化使民眾的消費需求越來越低。

「平均主義」是日本的重要傳統價值觀，矢板明夫表示，當一個國家的經濟發展方向明確、處於趕超階段的時候，平均主義可以提高社會凝聚力、鼓舞士氣；但是當經濟發展處於停滯期的時候，平均主義會讓大家都不願意承擔風險、難以出現技術創新。

至於「產業空洞化」，矢板明夫認為，最大的原因還是大陸，30年前日本企業爭先恐後投資大陸，使日本的資金、技術、人才嚴重外流，很多產業一旦流出，就很難回來。

矢板明夫坦言，「日本經濟的各種問題，其實或多或少在台灣也會看到。也許台灣能夠參考，當作前車之鑒。」