新北市又發生一起工安死亡意外，樹林一間機械工廠的員工62歲鄭姓男子今(12)日上午9時28分許在進行吊掛作業時，吊具因不明原因斷裂，導致鐵板砸向鄭男，送醫急救後仍不治身亡；新北市勞工局指出，目前已要求該廠停工，另外由於已涉嫌構成《職安法》所定的刑事責任，將函請司法機關偵辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

勞工局表示，事發當時鄭男在吊掛重達2.5公噸得鐵板時，因吊具發生斷裂，致遭鐵板壓擊，當場無生命跡象，經緊急通報新北市消防局送往板橋亞東醫院急救，但仍傷重不治死亡；為避免災害擴大，勞檢處已要求現場停止作業，未來在復工計畫未經勞檢處核備前，不得再使勞工於現場從事相關作業。

勞工局表示，至於「吊具為何發生斷裂？吊掛時為何未保持現場淨空？」，未來將列為調查重點，事後如確認雇主涉有過失，致鄭員發生職業災害死亡，因已涉嫌構成《職安法》所定的刑事責任，將函請司法機關偵辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

勞工局強調，另外勞檢處將協助鄭男家屬辦理職災慰助，並要求雇主給付職災補償費用，否則將依《勞基法》處2至100萬元罰鍰，同時通報勞保局提供必要的協助。