為促進新住民親子關係，移民署新竹縣服務站與新竹縣新住民家庭教育中心舉辦母親節慶祝活動。（移民署新竹縣站提供／邱立雅竹縣傳真）

移民署新竹縣服務站與新竹縣新住民家庭教育中心，在母親節前夕舉辦「『花』現滿滿的愛－手作溫『馨』花束」慶祝活動，讓新住民及子女親手綁製康乃馨乾燥花束，體驗親子間如何合作無間，克服對美感及創意的考驗。課程後，孩子們應景的拿出準備好的卡片配上熱騰騰剛完成的花束，向媽媽說：「母親節快樂、媽媽我愛你！」，表達自己對媽媽的感謝及愛。

移民署新竹縣服務站及家庭教育中心為體恤辛勞的新住民母親們，特別聘請擁有ACP園藝治療師以及插花證照的鄭媛伊老師，向學員們介紹如何製作乾燥花束。

鄭媛伊說，要將花朵乾燥的過程其實並不難，最簡單的方法就是倒掛自然乾燥法，等待約1至2周時間就能夠自製乾燥花。而這一次課程，她為大家準備了康乃馨、乒乓菊、鼠尾草、滿天星及卡斯比亞等花材，並為大家示範基本的花束製作原理以及包裝、繫緞帶的技巧，完成後，就是獻給母親最溫「馨」的感恩花束了。鄭媛伊也提醒學員，花束帶回家後要記得切勿碰到水、擺放在通風處，也要記得幫它清理灰塵，用心保存可以存放多年。

來自越南的金菊開心分享，自己從小就很喜歡鮮花，這次收到女兒親手製作的母親節康乃馨花束格外感動，回家後一定會按照老師教的方式好好照顧，讓女兒的心意能長久保存。有新住民媽媽表示，在這特別的節日跟許多同樣來自越南的美女們相聚，溫馨感加倍，感謝移民署跟家庭教育中心舉辦的活動，讓大家能一同度過充實又溫暖的母親節。

新竹縣服務站專員蕭綉如表示，透過活動的親手製作過程，促進新住民家庭的和諧、融洽，尤其看到參加的親子間彼此互動熱絡，更讓整場活動充滿了感人的溫馨氛圍。