移民署新竹縣服務站與新竹縣新住民家庭教育中心，在母親節前夕舉辦「『花』現滿滿的愛－手作溫『馨』花束」慶祝活動，讓新住民及子女親手綁製康乃馨乾燥花束，體驗親子間如何合作無間，克服對美感及創意的考驗。課程後，孩子們應景的拿出準備好的卡片配上熱騰騰剛完成的花束，向媽媽說：「母親節快樂、媽媽我愛你！」，表達自己對媽媽的感謝及愛。
移民署新竹縣服務站及家庭教育中心為體恤辛勞的新住民母親們，特別聘請擁有ACP園藝治療師以及插花證照的鄭媛伊老師，向學員們介紹如何製作乾燥花束。
鄭媛伊說，要將花朵乾燥的過程其實並不難，最簡單的方法就是倒掛自然乾燥法，等待約1至2周時間就能夠自製乾燥花。而這一次課程，她為大家準備了康乃馨、乒乓菊、鼠尾草、滿天星及卡斯比亞等花材，並為大家示範基本的花束製作原理以及包裝、繫緞帶的技巧，完成後，就是獻給母親最溫「馨」的感恩花束了。鄭媛伊也提醒學員，花束帶回家後要記得切勿碰到水、擺放在通風處，也要記得幫它清理灰塵，用心保存可以存放多年。
來自越南的金菊開心分享，自己從小就很喜歡鮮花，這次收到女兒親手製作的母親節康乃馨花束格外感動，回家後一定會按照老師教的方式好好照顧，讓女兒的心意能長久保存。有新住民媽媽表示，在這特別的節日跟許多同樣來自越南的美女們相聚，溫馨感加倍，感謝移民署跟家庭教育中心舉辦的活動，讓大家能一同度過充實又溫暖的母親節。
新竹縣服務站專員蕭綉如表示，透過活動的親手製作過程，促進新住民家庭的和諧、融洽，尤其看到參加的親子間彼此互動熱絡，更讓整場活動充滿了感人的溫馨氛圍。
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