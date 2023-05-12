根據調研單位日本帝國徵信公司（Teikoku Databank）統計，當地去年有14家養牛的酪農，因身上背負至少1000萬日圓，近7.5萬美元的債務無法支付而破產。較2021年僅8家，數量快要多出1倍。

相關業者表示，去年尚在新冠疫情期間，市場需求本來就受限。後來2月下旬發生俄烏戰爭後，養牛的飼料價格暴增，加上日圓匯價又大貶，使得飼養成本大幅增加，像是稻草售價就暴增60%，故許多酪農不想再繼續辛苦撐下去。

不過，日本酪農短缺不是一朝一夕的問題，而是日積月累的，主要還是長久缺工以及從業人員大都年紀過大。還有成本轉嫁給消費者也是另個問題，日本去年1箱牛奶僅漲價最多10%，不要說能獲利，就連飼養成本都還不夠。

日本帝國徵信公司示警，廠商一漲價，民眾買氣很自然就會縮手，更遑論漲幅還沒能完全反應出成本。在日本酪農數量愈來愈少之下，想要喝到日本國產的牛奶也愈來愈不容易了。