大陸《證券日報》12日報導，大陸4月分人民幣存款大幅減少，引發市場關注。中國人民銀行11日發布的最新數據顯示，4月分存款減少4609億元（人民幣，下同），同比多減5524億元。其中，住戶存款減少1.2兆元。東方金誠首席宏觀分析師王青稱，4月分銀行季末考核時點已過，根據季節性規律，不排除因居民存款向理財「搬家」，導致當月住戶存款餘額下降的可能。4月分理財規模重回增長，也暗示了這種可能性。

《證券日報》報導，中信證券首席經濟學家明明認為，居民部門存款在近幾年的4月均會減少，具有季節性特徵，但今年下滑幅度明顯高於2022年，一個重要原因是居民儲蓄意願下滑，或因風險偏好回升、消費回升以及存款利率下降所致。

受訪專家普遍認為，未來居民存款規模增勢有望逐漸穩定，增速或將回落至正常水準。

王青表示，伴隨著第二季經濟修復進程加快，居民消費支出有望進一步增加，銀行理財市場也在逐步修復。短期內存款規模還將保持一定增速，但同比多增幅度有望逐步回落，存款餘額同比增速將見頂回落。

中國銀行研究院博士後李一帆表示，未來，不斷向好的宏觀經濟形勢，有助於推動理財市場、房地產市場調整復甦，居民部門將逐漸修復預期，恢復原有的投資和消費傾向，有序減少存款配置。

「整體來看，存款規模將繼續保持穩健，超額存款將被釋放，從而帶動經濟加快恢復。」中國銀行研究院博士後杜陽表示，隨著經濟發展穩中向好，消費回暖步伐加快，居民消費需求將進一步回升。另外，銀行及其理財子公司將不斷提升投研能力，兼顧理財產品的穩健性和收益性，不斷滿足居民多元化的投資理財需求。

李一帆稱：「居民應緊跟宏觀經濟形勢和資本市場變化，進一步提升財富規劃意識和風險感知能力，根據自身實際需求和風險偏好，合理穩妥地進行投資選擇，通過多元化投資不斷優化金融資產配置結構，最終實現風險與收益基本匹配。」