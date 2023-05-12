鴻海創辦人郭台銘10日晚間悄悄拜會民眾黨主席柯文哲，柯今天早上參加國際蔬食節會開幕儀式，會前接受媒體聯訪。對於在場談話的人還有誰？柯文哲說，「只有我跟他在一起，我還跟陳佩琪說，你不用聽了、去休息」。

至於消息是郭台銘放的嗎？柯強調，「一定不是我」，大概也不可能是陳佩琪。郭辦放消息用意？柯回「那個就給你們自己去想了！」