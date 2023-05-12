里長現場將標語貼在牆上，說出在地心聲。台北市萬華區、中正區近20名里長與市議員12日將「向護理師致敬」「所有防疫人員辛苦了」「我是和平人」等看板張貼在聯醫和平院區外，感謝醫護人員無論疫情或平時對民眾的付出，同時呼籲政府將和平醫院還給社區。（張鎧乙攝）

聯醫和平院區目前已逐步開啟門診及一般急性病房，盼可持續照顧中正萬華區居民。（張芷瑜攝）

適逢國際護師節，中正、萬華區至少20位里長12日齊聚北市和平醫院外，高舉「我挺和平醫院」、「落實健康平權」等標語表達訴求，盼讓和平醫院卸下專責病房重任，補足醫護人力，保障在地民眾就醫權。北市衛生局長陳彥元表示，地方上的意見都會找專家學者討論，之後若要另外設置專責病房，也會跟附近居民溝通。

在中正、萬華區的和平醫院在SARS、新冠肺炎期間，因為身為北市防疫專責醫院而肩負重任，中正區忠勤里長方荷生表示，「站在這裡我們挺和平，我們是和平人」，20年來經歷SARS再到新冠肺炎，院內已少掉三分之一人力，對在地居民很不公平，盼能另外設置專責醫院，平常可以訓練人員，災變來可徵調醫療人員協助，讓和平醫院回到地區醫院功能。

在地也有近31位里長，參與挺和平醫院活動連署，並一同感謝醫護們的付出。台北市里長聯誼會長陳木松強調，社區醫院屬於社區，挪來作為預防疫情之用很不公平，和平醫院在病房不足下，導致中正萬華失去很多寶貴生命，希望還給民眾安全環境。

萬華區和德里長洪天化也說，「希望和平醫院還給中正萬華」，因為艋舺區有車禍或救護車載病人，頭個就送來和平，卻常沒有病房，實在有苦難言。中正區南門里長郭有賢補充，因為醫護人員不足，和平醫院病床現仍短缺160到200床。

除了里長們表達訴求，不少議員也到場關心，包含台北市議員吳沛憶、應曉薇、徐立信、郭昭巖、吳志剛服務團隊等人，吳沛憶表示，兩次抗疫，和平醫院在第一線非常辛苦，20幾年來都由和平醫院獨力支撐應變醫院的負擔，應從北市區域角度，重新評估應變醫院應該要設置的場所。

應曉薇也說，從SARS到新冠疫情，可以感受到中央可以做但沒有做，台灣專責防疫醫院在哪裡，我們已被疫情消磨好幾年，現在應該提早規畫，由中央提出設置防災醫院；郭昭巖指出，全台所有的防疫工作都集中在此，醫護人員常被壓的喘不過氣，中央應去思考，怎麼增加防疫專責醫院，而不是把這個擔子讓和平醫院去扛。

陳彥元表示，和平醫院是SARS時指定做專責醫院，之後會跟中央協商，台北市是否還得設置專責醫院，居民的聲音都聽到了，但短期內無法立刻調整，未來若要另設專責醫院，一定會跟附近居民或民意代表溝通。

陳彥元也說，現在市府有好幾塊地再在考量用途，會聽中央聲音、專家學者建議，也有建議可蓋在機場附近，當入境防疫第一線，地方上的意見都會找專家學者討論，可能會另覓地方，考量設置專責醫院。

聯醫和平院區表示，外界關心北市聯合醫院和平院區為台北區傳染病防治網應變醫院，疫情期間僅收治確診病人，衝擊中正、萬華區民眾就醫權，本院目前已逐步開啟門診及一般急性病房，盼可持續照顧中正萬華區居民。