為守護18歲至24歲年輕族群騎乘機車安全、提前祝福母親節，新竹市監理站5月9日至5月11日，與教育部新竹市校外會、新竹客運駕訓班合作，舉辦新竹市高中職校學生「機車駕訓成年禮」，共49名學生報名參加，34名完成駕訓課程同時通過考驗取得駕照。

新竹市監理站，這次機車駕訓期間除完成6小時學科及10小時術科訓練，讓參訓學生完整學習掌握駕駛道德及防禦駕駛觀念後再進行筆試、路考；成績及格學生現場發給機車駕照，同時辦理成年禮活動，讓媽媽安心、家長放心，提前慶祝母親節。

來自曙光女中的陳同學說，很感謝監理站跟校外會提供這麼好的活動，以往只知道要到監理站報名考駕照，沒想到親身經歷後體驗到，參加完整機車駕訓課程真的讓自己對安全騎車上路多了一分自信，也對行車安全多一分保障。拿到駕照之後忍不住立即興奮的跟媽媽視訊分享喜悅，直呼真是送給母親節最好的禮物。

新竹市監理站站長周景朗也提醒年輕學員，看到行人通過，應在行穿線外停等行人通過，並在行人通過後有一定安全距離再駛離，讓行人不感受到威脅。在沒有行穿線、無號誌燈光以及交通指揮人員的路口，車輛也要禮讓行人。

周景朗也說，根據研究顯示，參加機車駕訓者比起未受訓者違規風險降到56％、肇事風險降到35％。為鼓勵民眾學習正確交通安全知識及正確駕駛技能同時維護行車安全，交通部提供參加機車駕訓學員，每名1300元補助，歡迎民眾踴躍報名參加機車駕訓，共同守護行車安全。