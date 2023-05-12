桃園市大園警分局12日結合協勤民力，由分局長王鉉仁帶隊，於上班尖峰時段在市區街頭舉牌宣導交通安全觀念。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

近期全台各地接連發生汽機車未停讓行人，釀成傷亡事故意外，甚且被外媒評論為行人地獄，因此為降低行人事故發生，促使駕駛人確實暫停禮讓行人先行通過斑馬線，桃園市大園警分局今日特別結合協勤民力，由分局長王鉉仁親自帶隊，於上班尖峰時段在市區街頭舉牌宣導，加深駕駛人行經路口禮讓行人的觀念，防制事故發生。

大園警方指出，交通部修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，自今年3月31日起提高對於車輛未停讓行人的罰責，罰鍰從原先小型車2000元、大型車2800元，一律提高為3600元，另外若是不禮讓帶導盲權或手杖的視障用路人，大車罰鍰加重到7200元、小型車罰4800元。

大園分局指出，為讓行人能夠安心過馬路，自5月1日起在轄區多事故及多違規等高風險路口，針對以下四項違規行為加強取締，分別為「路口不停讓行人」計28件、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」計29件、「人行道違規停車與違規臨時停車」計1566件及「取締道路障礙」計10件，合計取締1633件。

大園分局表示，執法並非以處罰為目的，最主要是希望導正駕駛人的用路習慣，因此為加深民眾禮讓行人的觀念，特別結合民力走上街頭舉牌宣導，希望透過執法及宣導的方式雙管齊下，讓民眾更加了解行人路權的重要性，共同落實交通安全，降低事故發生率。