此外，普瑞博獲邀於日本輸血與細胞治療學會第71屆年會發表演講，以「新型即時減除白血球過濾器與其臨床應用的潛力」為題，向與會的專業人士介紹普瑞博的即時減除白血球過濾器（Real-time leukocyte reduction filter system）可大幅提升血液品質控管，降低輸血的不良反應，產品上市後具有極大的臨床應用潛力，可能改變整個輸血減白市場。

日本輸血與細胞治療學會是一跨學科、跨職業的學會，為日本制定多項輸血與細胞治療指南，並即將廣泛發布最佳輸血治療指南。

普瑞博以專利雙離子電荷偏差細胞篩選技術，捕捉白血球並且避免血小板活化，使過濾過程不易因凝血產生堵塞，開發出可於抽血時，同時可去除白血球的產品－即時減除白血球過濾器，可於更早期去除白血球，降低血液儲存過程中釋放細胞因子造成輸血的不良反應。

普瑞博指出，即時減除白血球過濾器於抽血階段進行過濾，可簡化程序，整合血液處理相關人力，進一步降低血庫血品處理成本。此結果顯示，未來即時減除白血球過濾器具有極大的臨床應用潛力，可大幅提升血液的品質管控，將是更適當的安全輸血。因即時減除白血球過濾器的生產製造技術已授權南亞未來取證量產，後續銷售利益與授權收益可期。