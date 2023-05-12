展望後市，永捷表示，歐洲客戶的代工產品、國防相關產品等皆已陸續逐步出貨。隨著世界各國疫情解封及2024年奧運備庫存需求，將有助旗下PU合成樹脂應用在運動鞋材相關、服裝透濕膜的銷售表現，對今年整體營運成長帶來正面的挹注。

永捷首季受惠於昂原物料成本回跌、應用在運動鞋材相關、服裝透濕膜等的訂單出貨放大，加上發揮與子公司信立上下游整合的競爭關鍵，在庫存管理、優化產品結構、降低製造成本等策略執行下，首季毛利率較去年同期14％增加8個百分點、達22％。

根據Grand View Research最新報告指出，預計全球合成革市場規模2022年至2030年的年複合成長率將增長8％，至2030年市場規模將達668.4億美元。其中，鞋類產品覆蓋範圍擴大將是主要驅動力，加上禁用真皮立法，有助推動合成皮革需求。

永捷指出，持續憑藉整合信立上、下游關鍵的技術與核心優勢，運用既有技術致力成本降低與業務競爭，還可運用既有技術開發新市場、新產品，運用新技術開發既有產品及利用新技術開發新產品，包括不同種類的樹脂配方調整、開發奈米技術及水性技術、環保無毒性PU材、摺疊手機HC塗液等，開拓新產品、新市場。