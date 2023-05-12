據世界和平會的統計，約有7成3的弱勢學童擔心放暑假會挨餓，為了讓這群弱勢學童於長假期間也能有營養地吃飽，每年暑假前夕，世界和平會為籌募弱勢學童暑假的餐費，攜手九歌兒童劇團舉辦全國巡演的兒童戲劇慈善公演活動，讓弱勢學童除了免於挨餓外，也讓缺少社會資源的他們能夠有接觸藝文的機會。

廷廷10歲時家中遭逢變故，爸爸因為一場車禍意外入獄，服刑期間極度的愧疚自責、因壓力過大而昏倒，導致失智且失去自理能力。或許是內心的煎熬太巨大，爸爸的狀況每況愈下；而來自越南的媽媽識字能力有限，在許多繁瑣的文件申請遞交中，都需要廷廷幫媽媽翻譯，因此使得媽媽擔心年幼的廷廷無形中承擔了很多壓力。

早熟懂事的廷廷不忍心增加媽媽的負擔，難過時總偷偷躲在房間哭，讓媽媽心疼不已。經濟的辛苦與自我要求的壓抑讓國中一年級的廷廷身材瘦小，身高139公分、體重30公斤；所幸世界和平會找到體貼又善心的早餐店老闆娘，願意為廷廷的敏感腸胃每天客製一份早餐，持續不間斷的營養補給，廷廷現在不僅長高也壯了些，更重要的是學會將心中的苦說出來，才能做為媽媽強力的依靠。

兒童戲劇慈善公演活動已邁入第十八個年頭，今年將搬演九歌兒童劇團壓箱寶的劇作『畫貓的小男孩』，希望父母親能傾聽孩子的想法、尊重孩子的興趣，於教育孩子時要用對方法是這齣戲所想要凸顯的重點。

兒童戲劇慈善公演全國巡迴演出16場，台北市場次將於5月14日（日）在台北市中正區愛國西路一號台北市立大學中正堂隆重登場，世界和平會歡迎民眾認購公益入場券，活動結餘全數做為「搶救受飢兒」服務之用。