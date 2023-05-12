「亞灣智慧科技創新園區推動方案（亞灣2.0）」計畫11日經行政院核定通過，由5年投入106.64億元擴增為7年170.39億元，整體計畫預估將吸引550億元投資、帶動2200億元產值，並孵育至少200家新創、創造4200個就業機會，高雄將發展為國際型產業聚落。

高市府與中央聯手推動「亞灣5G AIoT創新園區」，目前已有逾百家國內外企業投入154億元、創造327億元產值，鴻海集團4月也宣布投資250億元進駐亞灣第1排，以高雄為南向基地，設立南區總部及國際研訓中心，打造智慧城市典範。

高雄市長陳其邁表示，亞灣區是全台最大的水岸基地，高市府去年11月啟動「亞灣2.0」計畫，規畫27.8公頃的水岸廊帶，打造企業旗艦中心聚落，成為企業國際門戶及新南向據點，著重金融與科技業進駐設置企業總部與研發中心。

高市府經發局長廖泰翔說明，「亞灣2.0」整體計畫預估將吸引550億元投資、帶動2200億元產值，並孵育至少200家新創、創造4200個就業機會，引進國際大廠設立研訓中心開發創新應用，讓高雄成為5G創新應用輸出國際的重要基地，帶動整體城市、產業智慧轉型與發展。