新北市消防局獲報，69歲林姓老翁昨(11)日早上駕車前往金山區登山，至此失去音訊，疑受困在山林之間，警消獲報後在便組成搜救隊進山搜尋，今(12)日早上再派遣人員進山搜救，目前規畫4條路線持續搜尋中。

據了解，林翁平時熱愛爬山，往往早出登山至晚方歸，他昨日早上駕車抵達上磺溪停車場後，便下車登上魚路古道健行，結果到了平時返家的晚間7時30分後，都不見林翁人影，家屬發覺不對便在當晚9時45分報警。

警消獲報後立即組成搜救隊前往搜救，結果到隔日凌晨都未發現，今天新北消防及陽明山國家公園管理處再組織隊伍聯合搜尋， 規畫4路線在可能的區域持續搜尋。

新北市第六消防大隊長羅億田表示，在出發前應告知家人目的地和所在位置，並與家人、朋友等相關人員保持聯繫， 對於當地路況、氣候以及自身條件要充份了解，不要單獨行動或超出自己能力範圍。若發生意外、迷途、天氣驟變，第一時間應立即撥打119或110，設法提供座標定位，以利搜救人員救援。