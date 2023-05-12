中天新聞台3年前被NCC決議不予換照，中天提行政訴訟救濟，台北高等行政法院於10日撤銷原處分，判中天勝訴，發回NCC重新作審查。而行政院代理發言人羅秉成11日指「NCC只是程序瑕疵，在法律上可以補正」挨轟，不過，行政院長陳建仁則說，處理過程有些瑕疵，需要NCC改正，但重新發照和國家賠償是駁回，尊重法院判決。

國家通訊傳播委員會（NCC）2020年駁回中天新聞台換照申請，但台北高等行政法院10日撤銷此處分，12日到高雄出席活動的行政院長陳建仁被問及，行政院代理發言人羅秉成稱NCC評分瑕疵可以補正，不過北高行判決要發回重審，沒有補正這條路，中天質疑行政院發布假訊息？NCC還提到，重新評分還是不及格，這是未審先判嗎？對此陳建仁回應：「NCC審中天這個案子，法院已經做出判決，這個判決當中確實是雙方有輸有贏。舉個例子來說，就是在處理的過程當中是有些瑕疵，需要NCC來改正」

陳建仁提到：「但是對於重新發照，還有國家賠償的事情則是駁回，這件事情我們尊重法院的判決，也尊重NCC獨立機關所做出來的說明。」他說：「我相信各界都能夠接受這樣的說明，但是更重要的，如果任何一方，如敗訴的一方有任何的意見要提出上訴的話，我們尊重他們的權利。」