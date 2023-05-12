Kodai Senga strikes out the side in the second inning pic.twitter.com/au40QDfFtz — SNY (@SNYtv) May 11, 2023

近8戰慘吞6敗的大都會，推上日籍強投千賀滉大試圖止住頹勢，但今（12日）面對紅人主投5局狂失5分，寫下旅美生涯最慘一戰，最終大都會以0比5遭紅人完封，系列賽只拿下1勝2負。

千賀滉大前場先發繳出6局無失分，不過首局就遭遇大爆炸，2出局後被弗羅利（Jake Fraley）敲安，紅人率先打破鴨蛋，接著千賀滉大再被打出3安，該局紅人打線打了整整一輪攻下4分。千賀滉大隨後狀態回穩，第2局拿出真本事，連續飆出3張老K。

連續3個半局沒有失分，千賀滉大5下2出局後遭史提爾（Spencer Steer）轟陽春彈，丟掉該場第5分。最後千賀滉大用95球投完5局，被敲出8支安打失5分，送出7三振、1保送，自責分率上升到4.14，沒有能得到大都會打線援護下，千賀滉大吞下本季第2敗。

千賀滉大招牌「幽靈指叉球」依然威力無窮，本戰7次三振中，有4顆是靠著指叉球拿下，紅人打者深知無法克服千賀這顆變態球種，反而針對他的切球進行攻擊，面對千賀的8支安打中，4支是鎖定切球打出，連同15日面對運動家單場掉4分，有3支也是切球被打，或許已經成為各隊交手千賀滉大的攻略技巧。