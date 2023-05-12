一名網友與女友嘗試口愛以後，對方稱吃起來鹹鹹的，沒有很喜歡，因此不知道該怎麼辦才好。性學博士許藍方表示，口愛也需要戴保險套才安全，如果不喜歡保險套的味道，口愛可以選擇超薄的保險套，因為聚氨酯的材質比較沒有異味。

許藍方昨在Youtube直播影片上分享，一名網友傳訊息說，和女朋友第一次嘗試「口愛」以後，對方表示無法接受陰莖流出來的尿道球腺的味道，說是有點鹹鹹的，不是很喜歡，因此很苦惱該怎麼辦才好？

許藍方表示，口愛也是需要戴保險套，這樣才是最安全的，有些人則說「保險套有味道！」他建議可以戴超薄的保險套，因為聚氨酯這個材質比較不會有味道，而且超薄的保險套，比起一般類型的保險套，男生應該能更清楚感受到刺激。

許藍方也提醒，口愛結束以後，如果要正式激戰的話，務必要更換一個保險套，否則可能造成感染，雖然很多人會覺得很麻煩，但建議可以想得更長遠，因為如果真的不慎感染了，之後的親密行為也會受到影響。